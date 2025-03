Provokant, komisch und nachdenklich: Theaterstück thematisiert das Tabu Schwangerschaftsabbruch

Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist ein umstrittenes und äußerst kontrovers diskutiertes Thema. Gerade die Rücknahme von Rechten und die anhaltende Stigmatisierung von Abtreibungen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, waren Anlass für das Theaterkollektiv „dieheroldfliri.at“ aus Feldkirch (Vorarlberg), Szenen zum Thema in Auftrag zu geben. Drei renommierte Autorinnen aus Österreich verfassten szenische Zuspitzungen, die unter dem Titel „Das Rote vom Ei“ nun im Theater-Oben in Kempten zu sehen waren. Nach der ausverkauften, teils laut bejubelten Aufführung fand ein Nachgespräch mit Fachleuten reges Interesse.

