Das Ende einer Ära - Tierarzt Peter Steinhauser übergibt seine Praxis

1994 eröffnete Dr. Peter Steinhauser seine Praxis in Lenzfried in Kempten. Genau nach 30 Jahren hat er diese Praxis kurz vor Weihnachten an seinen Nachfolger Alexandru-Cosmin Canciu. Damit verabschiedet sich der 64-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Doch langweilig wird ihm nicht werden, sagt er.

Eine berufliche Alternative zur Tiermedizin kam für Steinhauser nie infrage

Schon als kleiner Junge wollte der gebürtige Kemptener Tierarzt werden: „Aber mein Abi vom Allgäu-Gymnasium war nicht gut genug, um Tiermedizin studieren zu können. Ich habe sechs Jahre gewartet, bis ich einen Platz bekommen habe.“ In der Zwischenzeit war der 64-Jährige bei der Bundeswehr, absolvierte eine Lehre zum Koch und arbeitete im gastronomischen Betrieb seiner Eltern.

Nach dem Studium in München übernahm Steinhauser zunächst Praxisvertretungen und arbeitete in Kliniken in Bayern, bis er 1994 schließlich seine eigene Praxis in Kempten-Lenzfried eröffnete. Schlussendlich war für den Tierarzt die zunehmende Bürokratie Grund für die Aufgabe der Praxis: „Datenschutz und Dokumentation von Behandlungen - da sind ja bald 50 Prozent der Arbeit nur noch am Schreibtisch.“ Ihm sei die Lust am Job daher vergangen.

Vier Jahre lang suchte Peter Steinhauser jemanden, der oder die seine Praxis übernimmt. Mit Alexandru-Cosmin Canciu als Nachfolger sei er nun zufrieden: „Er ist ein sehr netter, angenehmer und kompetenter Mensch. Den kann ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen.“ Die meisten seiner Kunden würden bedauern, dass der 64-Jährige aufhört: „Einer hat ein Gedicht geschrieben, mit vielen Fotos von den eigenen Tieren dabei. Da wird mir gerade sehr viel Wertschätzung entgegengebracht.“ Künftig ist Steinhauser noch stundenweise in der Praxis, um seinen Nachfolger vor allem bei Operationen zu unterstützen.

Das Tierarzt-Sein hat das Leben von Steinhauser ausgemacht

Einmal sei ein Hund mit der Schnauze bei Baumfällarbeiten im Wald in eine Motorsäge geraten, berichtet Steinhauser: „Die Schnauze war komplett zerfetzt, aber die konnten wir rekonstruieren.“ Solche lebensbedrohlichen Notfälle von Tieren, denen er das Leben retten konnte, seien ihm besonders in Erinnerung geblieben.

Die Praxis und der Umgang mit den Tieren und ihren Besitzern werde dem 64-Jährigen künftig fehlen: „Ich habe das immerhin 30 Jahre lang gemacht. Und es war immer mein Lebenstraum, selbstständiger Tierarzt zu sein.“ Mit der neugewonnenen freien Zeit weiß Steinhauser dennoch etwas anzufangen. Auf seinem Bauernhof gebe es immer viel zu tun. Er habe einen Hund, eine Katze und zwei Esel, mache Heuernte oder pflege den Garten - und endlich habe er mal wieder Zeit für die schönen Dinge, sagt er: „Ich werde natürlich Radeln und in die Berge gehen und zum Lesen finde ich jetzt auch mal wieder Zeit.“