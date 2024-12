Zwei Jahre war Katze Nele aus Ottobeuren verschwunden: Nun taucht sie in Kempten wieder auf

Dass Nele nicht tot ist, habe sie irgendwie gespürt, doch nicht damit gerechnet, die Katze noch einmal in den Armen zu halten, erzählt Lydia Hartmann. Am 4. März 2023 - sie erinnert sich genau an diesen Tag - kam das langjährige Haustier der Familie aus Ottobeuren abends nicht mehr zurück. „Das war nicht normal, das war sofort klar“, sagt Hartmann. Doch Suchaktionen in der Nachbarschaft, über Hilfsorganisationen und im Internet blieben erfolglos. Bis vergangenen Dienstag plötzlich das Telefon klingelte. Nele war bei einem Tierarzt in Kempten.

