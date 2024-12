Von Hochwasser bis Festwoche: Dafür interessierten sich Menschen in Kempten 2024 besonders

Überschwemmungen, Kriege und große Demonstrationen bewegten heuer unter anderem die Menschen. Kemptenerinnen und Kemptener interessierten sich vor allem dafür, was Katastrophen aber auch gute Nachrichten für ihre Region bedeuten - und erkundigten sich im Internet ebenso nach Top-Themen, die jedes Jahr wieder für Schlagzeilen sorgen. Ein Blick in die Auswertung der Google-Suche für das Jahr 2024.

Allgäuer Festwoche 2025 sorgt schon jetzt für Schlagzeilen

Wer „Kempten“ ins Suchfeld eingab, erkundigte sich mit Abstand am häufigsten nach der Allgäuer Festwoche. Zum 73. Mal fanden Heimatfest, Wirtschaftsmesse und Kulturtage heuer in und um den Kemptener Stadtpark statt. Rund 155.000 Besucherinnen und Besucher feierten auf dem Gelände. Auch im Jahr 2025 dürfte die Festwoche vom 9. bis zum 17. August wieder für einiges Aufsehen sorgen: Das Ende von „Heels Alpe“ und ein neuer Wirt als Nachfolger sorgten bereits für Schlagzeilen, außerdem will die Stadt das Defizit der Veranstaltung senken.

Hochwasser beschäftigte Menschen überall im Oberallgäu

Landkreisweit bewegte der Starkregen im Juni und Juli sowie dessen verheerende Folgen die Menschen. Besonders betroffen in Kempten waren Anwohnerinnen und Anwohner am Kollerbach. Die Überschwemmungen ließen auch Betzigau verwüstet zurück. In nahezu allen Oberallgäuer Kommunen traten Bäche über die Ufer und fluteten Wiesen, Straßen und Häuser. Während die Aufräumarbeiten mittlerweile meist abgeschlossen sind, werden politische Gremien im kommenden Jahr wohl damit beschäftigt sein, Schutzmaßnahmen für die Zukunft sicherzustellen.

Neueröffnungen in Kempten interessieren im Internet

Trotz zahlreicher Krisen, ließen sich die Menschen in der Region vor allem die Freude am Konsum nicht nehmen: Zumindest lässt darauf das Interesse an Neueröffnungen in der Kemptener Gastro-Szene und im Einzelhandel schließen. Besonders häufig wurde zum Beispiel nach „Tedi“ gesucht. Der Discounter zog im November in einen Teil der Räume ein, die ehemals Galeria Kaufhof bespielte.

Auch, dass es in der Weinstube „Fuxbau“ in der Salzstraße mit einem neuen Pächter weitergeht, interessierte vielfach. Ebenso häufig gesucht waren die Restaurants „Izi by freistil“ und „Salzwasser“, die seit etwas länger als einem Jahr für Gäste im Zentrum von Kempten geöffnet sind.

Bundestagswahl und „500 Jahre Bauernkrieg“: Vorboten für 2025

Neben Dauerbrenner-Themen wie Wohnungs- und Jobsuche oder der Hochschule Kempten interessierten sich Menschen in der Region für die Europawahl in Zusammenhang mit Kempten. Auch 2025 steht wieder ein Gang an die Urne an, wenn im Februar ein neuer Bundestag gewählt werden soll. Trotz polarisierendem Ampel-Aus blieb es in Sachen Wahlkampf in der Region bislang vergleichsweise ruhig - das dürfte sich zu Jahresbeginn wohl ändern.

Auch für das Programm auf lokalen Bühnen interessieren sich die Menschen in und um Kempten im Internet. Besonders häufig gesucht: Die Freilichtbühne Altusried und ihr Beitrag zu „500 Jahre Bauernkrieg“. Das Stück feiert im Juni Premiere.