„Die Kunden finden es sehr schade“: Traditionsgeschäft in Kempten schließt für immer

Das Schuhhaus Onkel Hannes in der Fischersteige macht Ende Mai zu. Der große Räumungsverkauf startete jetzt. Inhaberin Gisela Filser geht zusammen mit ihren drei Mitarbeiterinnen mit einem lachenden und weinenden Auge in den Ruhestand. Die Lage im Einzelhandel habe sich für das 1954 gegründete Traditionsgeschäft immer weiter zugespitzt.

Geschäft in Kempten schließt: „Die Kunden finden es sehr schade“

Für die Familie war es so etwas wie ein Abschied auf Raten. Erst wurde das Haus in der Kronenstraße mit seiner bekannten Kinderrutsche geschlossen, dann folgte die Schließung des zweiten Geschäftes in der Rathausstraße. Jetzt ist in der Fischersteige Schluss. „Die Kunden finden es sehr schade“, sagt Maria Maier, die seit 49 Jahren bei Onkel Hannes beschäftigt ist. Ende Mai macht Filser den Laden zu: „Der Online-Verkauf läuft weiter, bis das Lager leer ist.“

