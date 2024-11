Neun Menschen im Auto über die Grenze geschmuggelt - Schleuser in Kempten verurteilt

Die Bilder von gefährlichen Schlepperfahrten gehen um die Welt: überfüllte Schlauchboote und in Kühllaster gepferchte Menschen. Wegen des Einschleusens von Ausländern war ein 30-Jähriger jetzt am Amtsgericht Kempten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, neun Menschen in Lebensgefahr gebracht zu haben, weil er diese nicht angeschnallt in einem überfüllten Fahrzeug über die deutsche Grenze gefahren hatte. Der türkische Staatsbürger wurde zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Im Zentrum der Verhandlung stand die Frage: Wie gefährlich war der Transport?

