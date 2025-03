TV-Satiriker Friedemann Weise: Mit Kabarett und Klamauk bringt er die Kemptener zum Lachen

Wussten Sie eigentlich, dass menschliche Klone unter zehn Zentimeter Körpergröße als Nager gelten? Diese erstaunliche Enthüllung machte der Comedian Friedemann Weise beim Auftritt in Kempten. Der „King of Understatement“, wie er sich selbst nennt, gastierte mit seinem Programm „Das bisschen Content“ in der proppenvollen Kulturwirtschaft. Fans der „Heute-Show“ und anderer Satire-Sendungen im Fernsehen dürfte er bestens bekannt sein.

