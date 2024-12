Dieser Allgäuer war als Schlagersänger deutschlandweit unterwegs

Im 90. Lebensjahr ist der Sänger, Dichter und Buchautor Udo Wilhelm Spitz gestorben. Er galt als ein glänzender Unterhalter und Mann mit ausgeprägter künstlerischer Ader. Spitz kam 1935 in Memmingen zur Welt und zog 1964 in die Oberallgäuer Gemeinde Durach. Schon während seiner Schulzeit hatte er die ersten Gedichte und Kurzgeschichten für verschiedene Anlässe geschrieben. Doch er entwickelt ein zweites Talent, den Gesang. Als junger Mann trat Spitz mit seinem Tanzmusik-Trio „Die 3 Candys“ auf. Mit seinem Umzug ins Oberallgäu startete er zwei Karrieren: einmal als Vertriebs- und Verlagsleiter bei der Allgäuer Zeitung. Dort schrieb er die erste Schlagermusik-Fan-Seite in Schwaben unter dem Titel "Robby".

Ralf Lienert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis