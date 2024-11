Neues Restaurant in Kempten bietet Asia-Tapas an und bekannter Dekoladen zieht ins Forum

Esskultur aus Vietnam will Thang Mai in seinem neuen Restaurant „Umo Kitchen“ in Kempten vermitteln. Essen zu teilen, spielt dabei eine zentrale Rolle, erzählt der 31-Jährige, den viele Gäste wohl schon aus dem gleichnamigen Bistro in der Kotterner Straße kennen. Auch im Forum Allgäu und der Fußgängerzone tut sich etwas in der Geschäftswelt: Ein bekannter Dekoladen zieht ins Einkaufszentrum und eine Kemptener Outdoormarke öffnet ihr Büro als Pop-up-Store.

