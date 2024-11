„Brutales Draufhalten“: Massive Kritik an Jagdaktion

Harsche Kritik übt der Kreisjagdverband (KJV) Kempten an einer Jagd, die der Forstbetrieb Sonthofen der Bayerischen Staatsforsten organisierte. Dabei sollen 24 Rotwild-Tiere in der Kürnach erlegt worden sein. Dr. Manfred Ziegler, Vorsitzender des KJV, spricht vom „brutalen Draufhalten des Staatsforstbetriebs“ und fordert, Rotwild ziehen zu lassen „statt auszulöschen“. Jann Oetting, Leiter des Forstbetriebs Sonthofen, zu dem auch Gebiete im nördlichen Oberallgäu zählen, hält dagegen: Die Vorwürfe von Ziegler träfen nicht zu und teils werde der Sachverhalt in der Kritik verkürzt. Oetting spricht von 20 Rotwild-Tieren, die erlegt worden seien.

Dominik Riedle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kürnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis