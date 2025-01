Unfall auf der A7 Langer Rückstau nach Unfall auf der A7 bei Dietmannsried: Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Auf der A7 kam es am Samstag zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos. Der Verkehr läuft nur langsam an der Unfallstelle vorbei, es staut sich zurück. Was bisher bekannt ist.