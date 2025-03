Tödlicher Unfall auf A7 im Allgäu: Auto kracht während Graupelschauer gegen stehenden Lkw

Zwei Autos und ein Lastwagen sind gestern am Dienstag (25.3.2025) auf der A7 bei Oy-Mittelberg im Allgäu zusammengestoßen. Es handelte sich wohl um zwei Unfälle kurz nacheinander aufgrund eines Graupelschauers, sagte eine Polizei-Sprecherin gegenüber unserer Redaktion. Ein 51-jähriger ist dabei gestorben.

Tödlicher Unfall auf der A7 bei Oy im Allgäu

Zunächst ist demnach gegen Mittag ein 61-jähriger Autofahrer aufgrund der Witterung mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und auf einer Wiese neben der Autobahn zum Stehen gekommen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein hinterherfahrender Lkw-Fahrer hielt an, um nach dem Autofahrer zu sehen und Erste Hilfe zu leisten. Dafür stellte er seinen Lkw auf dem Pannenstreifen ab.

Hinter ihm geriet jedoch ein zweites Auto auf der mit Graupel bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen den stehenden Lkw, während der Lkw-Fahrer noch in der Kabine saß, so die Polizei. Der 51-jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr musste ihn herausschneiden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Vollsperrung der A7 in Richtung Ulm

Der Unfall ereignete sich auf der Fahrspur der A7 Richtung Würzburg/Ulm. Für die Bergung war die Autobahn ist in diese Richtung gestern am Dienstag mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Kempten wurde eingerichtet.