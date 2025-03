Unfall auf der A7: Polizei sucht Fahrer von schwarzen SUV

Wie die Polizei mitteilt, geschah der schwere Unfall am Freitagnachmittag auf der A7 im Gemeindebereich Dietmannsried . Eine 50-Jährige fuhr mit Wagen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Dietmannsried scherte ein schwarzer SUV so knapp vor ihr ein, dass die Autofahrerin stark abbremsen musste. Durch die Bremsung verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der A7 am Freitag: Schwarzer SUV fährt davon

Anschließend prallte die Frau mit ihrem Wagen gegen die rechte Leitplanke sowie ein Schild. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Da sich der Pkw unter der Leitplanke verkeilt hatte, war sich die Bergung schwierig und dauerte knapp zwei Stunden. Der schwarze SUV fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Ob der Fahrer den Crash überhaupt bemerkt hatte, ist unklar. Von ihm ist derzeit weder das Kennzeichen seines SUV noch dessen Marke bekannt. Die Verkehrspolizei Kempten bittet deshalb unter der Tel.-Nr. 0831/9909-2050 um Hinweise.

Lesen Sie auch: Bei Friesenried im Ostallgäu ereignet sich am späten Freitagabend ein tragisches Unglück: Ein Mann wird nach einem Wildunfall von einem weiteren Auto überfahren.