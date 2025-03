16-Jährige muss nach Unfall bei Dietmannsried ins Krankenhaus

Auf der Landstraße von Dietmannsried in Richtung Probstried (Landkreis Oberallgäu) kam es zu einem Unfall zwischen einem kleinen Motorrad und einem Auto. Eine 16-jährige Unfallbeteiligte musste unter Schock ins Krankenhaus.

Unfall zwischen Probstried und Dietmannsried: Das ist passiert

Die 16-Jährige war laut Polizei am Dienstagnachmittag mit einem kleinen Motorrad von Dietmannsried in Richtung Probstried unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor Probstried rutschte ihr auf der regennassen Fahrbahn das Hinterrad weg.

Die Jugendliche stürzte mit der rechten Seite auf den Boden. Das Motorrad schlitterte auf der Fahrbahn weiter und geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

16-Jährige muss unter Schock ins Krankenhaus

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Verkehrspolizei Kempten erlitt die 16-Jährige Prellungen und einen Schock. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.