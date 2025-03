Auto schanzt gegen Wohnmobil und überschlägt sich

Nur durch sehr viel Glück ist bei einem Verkehrsunfall in Oy (Oberallgäu) am Donnerstagabend niemand schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 28-jähriger Mann fuhr mit dem Auto seines 25-jährigen Beifahrers auf der Haager Straße aus Richtung Haag kommend in Richtung Oy.

Kurz vor dem Ortseingang von Oy kam er erst nach rechts ins Bankett ab und verlor dann beim Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug, welches im Anschluss nach links von der Fahrbahn abkam und über 50 Meter weit quer über ein Feld rutschte. Schließlich schlitterte der Wagen noch über den betonierten Deckel einer Güllegrube, durchbrach dichtes Buschwerk, schleuderte mehrere Meter weiter und prallte gegen ein geparktes Wohnmobil.

Unfall bei Oy-Mittelberg: Über 100.000 Euro Schaden

Auf dem Dach kam das Auto dann zum Liegen. Das Wohnmobil wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit weggeschoben. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer des Autos kamen nach aktuellem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen davon. Die Insassen des Wohnmobils hatten noch mehr Glück, denn sie befanden sich im hinterenTeil des Fahrzeuges und blieben unverletzt.

Am Verursacherfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, am Wohnmobil entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. An einem neben dem Wohnmobil geparkten Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Polizei hat bereits eine Vermutung, was der Grund für den Unfall war: Der 28-jährige Fahrer war alkoholisiert.

Die Polizisten stellten einen Wert von unter einem Promille fest. Der Fahrer musste seinen Führerschein noch an der Unfallstelle abgeben, außerdem nahmen ihm Einsatzkräfte Blut ab. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine längere Zeit ohne Fahrerlaubnis.

