Betrunkener Taxifahrer übersieht Schülerin: 15-Jährige bei Unfall in Kempten verletzt

In Kempten ist am Mittwochmorgen, 24.9.2025, eine 15-jährige Schülerin bei einem Unfall mit einem Taxi verletzt worden. Der Taxifahrer soll laut Polizei zum Unfallzeitpunkt betrunken gewesen sein.

Unfall auf dem Adenauer Ring: Schülerin prallt gegen Taxi

Nach Angaben der Polizei war der 65-jährige Taxifahrer am Mittwochmorgen, 24.9.2025, auf dem Adenauer Ring in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung bog der Fahrer nach rechts in die Rottachstraße ab.

Dabei übersah der Taxifahrer eine entgegenkommende 15-jährige Schülerin auf einem E-Scooter, die auf dem Geh- und Radweg bei Grün über die Kreuzung fahren wollte. Die Jugendliche prallte gegen die linke Fahrertür des Taxis.

Polizisten bemerken Alkoholgeruch an Taxifahrer

Die 15-Jährige wurde der Polizei zufolge bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Am Taxi entstand ein Schaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch am Taxifahrer.

Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Taxifahrer ist Führerschein los

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme beim Taxifahrer an und beschlagnahmten den Führerschein sowie den Personenbeförderungsschein des 65-Jährigen. Der Taxifahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

Einwohner : 72.288 (Stand: 31.12.2024)

Oberbürgermeister : Thomas Kiechle (CSU)

Lage : 674 Meter ü. NHN

Fläche : 63,3 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten : Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst

Homepage : www.kempten.de