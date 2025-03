Er trug keinen Helm und fuhr nicht auf dem Radweg: Rennradler wird bei Unfall schwer verletzt

Im Kemptener Ortsteil Hirschdorf ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Motorrad schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, trug der Radler keinen Helm und fuhr auf der Straße, obwohl es dort einen Radweg gibt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Altusrieder Straße. Der 80-jährige Rennradfahrer fuhr aus Kempten kommend in Richtung Altusried. Ein Motorradfahrer bog von der Laubener Straße nach links in Richtung Kempten ab. Dabei übersah er den von links kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Rennradfahrer bei Unfall in Kempten-Hirschdorf schwer verletzt - Helm hätte schützen können

Der Radler erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Fahrradhelm vor schweren Verletzungen schützen kann und dass Fahrradfahrer - Rennradler inbegriffen - einen vorhandenen Radweg nutzen müssen.

Weitere Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.