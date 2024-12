Drei Autos bei Unfall nahe Waltenhofen beschädigt

In Waltenhofen sind am frühen Freitagnachmittag drei Autos bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung von B19 und den Ab- und Auffahrten auf die A980 die rote Ampel übersehen.

Unfall in Waltenhofen heute: Autofahrer übersieht Rotlicht

Daraufhin stieß er frontal in ein anderes Auto, das wiederum gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Entgegen erster Annahmen wurde laut Polizeisprecher bei dem Unfall niemand verletzt. Die Kreuzung war nach dem Unfall für etwa eine Stunde gesperrt. Zeugenberichten zufolge staute sich der Verkehr deshalb weithin. Zwischenzeitlich ist die Straße wieder frei.