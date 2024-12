Glätte führt zu mehreren Unfällen kurz vor Heiligabend

Im Allgäu ist es vor Heiligabend zu mehreren Unfällen gekommen: Bereits am Montagabend verlor eine 24-jährige nahe Waltenhofen auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kam dann in einer landwirtschaftlichen Fläche zum Stehen, berichtet die Polizei.

Landwirt hilft junger Frau nach Unfall bei Waltenhofen

Nur durch Zufall kam der Landwirt, dem die Fläche gehörte vorbei, und half der jungen Frau das Auto zu bergen. Außerdem macht er keinen Sachschaden geltend.. Der Landwirt machte keinen Sachschaden geltend. Allerdings entstand laut Polizei an einer Schutzplanke ein Schaden. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn erwartet die Fahrerin daher nun trotzdem ein Bußgeld.

Mit eigenen Augen durfte eine Streifenbesatzung der Polizei Füssen am Dienstag einen Verkehrsunfall auf der B16 beobachten. Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Marktoberdorf und kam hierbei ins Rutschen, wobei sie in den Gegenverkehr geriet. Eine entgegenkommende 31-Jährige musste mit ihrem Auto ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Direkt dahinter fuhr die Polizeistreife. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen die 35-jährige mussten die Beamten ebenfalls ein Bußgeldverfahren einleiten.

Unfälle in Weiler-Simmerberg und Grünenbach: Männer nehmen Vorfahrt

Am Dienstagnachmittag missachtete ein 41-jähriger Fahrer die Vorfahrtsregelung mittels Verkehrszeichen im Grünenbacher Ortsteil Heimhofen (Westallgäu). Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Auto eines 72-jährigen Mannes. Am Dienstagabend missachtete ein 78-jähriger ebenfalls die Vorfahrtsregelung an einem Kreisverkehr zwischen den beiden Ortschaften Weiler und Simmerberg. Dabei stieß er mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen.

Bei beiden Verkehrsunfällen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Beide Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.