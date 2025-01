Auto landet auf B19 auf dem Dach - eine Verletzte

Auf der B19 bei Waltenhofen ist am Dienstagvormittag ein Auto verunfallt. Laut Polizei wurde dabei ein Mensch verletzt.

Unfall auf B19 bei Waltenhofen heute: Eine Frau verletzt im Klinikum

Die Fahrerin war einer Polizeisprecherin zufolge auf der B19 in Richtung Kempten unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto blieb schließlich am Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist aktuell unklar.

Mehrere Streifenwagen sind aktuell vor Ort und sichern die Unfallstelle ab. Die Fahrtrichtung nach Kempten ist laut Polizei derzeit gesperrt.