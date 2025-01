Mann soll 3.000 Euro Bargeld unterschlagen haben - Dank Gesichtserkennung ermittelt

Ende Juli erstattete ein Mann in der Polizeiinspektion Kempten Anzeige, weil er Opfer einer Unterschlagung wurde. Der Polizei zufolge wollte er 3.000 Euro an einem Bankautomaten in einer Bank in der Innenstadt abheben.

Wegen vermutlich technischer Gründe kam das Geld jedoch nicht sofort aus dem Automaten und er verließ die Bank nach einiger Zeit.

Geld unterschlagen: Überwachungskamera filmt die Tat

Das Geld wurde kurze Zeit später dann doch von dem Bankautomaten ausgegeben. Ein damals noch unbekannter Täter fand das Bargeld in dem Bankautomaten und steckte es ein.

Die Bank war allerdings videoüberwacht. Anhand der sichergestellten Videoaufzeichnungen konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen identifizieren. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

