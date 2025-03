Übernachtungszahlen in Kempten steigen, doch viele Urlauber bleiben nur kurz

Wer kommt nach Kempten, um Urlaub zu machen? Und wie lange bleiben diese Touristen? Einblicke darin liefert Jahr für Jahr das Bayerische Landesamt für Statistik. Nun waren die Zahlen Thema im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing. Auch Hoteliers sind in dem Gremium vertreten. Wie sich die Zahlen in ihrem Alltag zeigen.

354.329 Übernachtungen verbuchten die größten Vermietungsbetriebe in Kempten im Jahr 2024. Privatvermieter - also Ferienwohnungen oder Air-Bnb-Apartments - fließen nicht mit ein, ebenso Hotels und Pensionen mit weniger als zehn Betten. „Damit haben wir ein neues Rekordjahr erreicht“, sagte Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP), Beauftragter im Stadtrat für Stadtmarketing. 2023 zeigte die Statistik 352.294 Übernachtungen für Kempten.

Urlauber aus den Niederlanden sind im Allgäu oft auf Durchreise

78 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber, die in 2024 in Kempten unterkamen, leben in Deutschland. 3,4 Prozent stammen aus den Niederlanden, dahinter liegen als Herkunftsländer der Gäste Schweiz, China und Österreich, stellte Saukel im Beirat vor. Einziges Manko: Noch immer bleiben diese Touristen nur für kurze Zeit in Kempten. Im Durchschnitt verbringen Übernachtungsgäste 1,8 Tage in der Stadt. Vergangenes Jahr waren es 1,9 Tage. Hier gelte es, Anreize für einen längeren Aufenthalt zu setzen, waren sich die Beiratsmitglieder einig.

Michael Heel (Hotel Restaurant Waldhorn), der als Vorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands in Kempten im Beirat sitzt, erzählt: „Gerade die Niederländer sind oft nur auf der Durchreise in Richtung Skiurlaub. Sie kommen spät bei uns an und gehen früh wieder.“ Freie-Wähler-Politiker Saukel vom gleichnamigen Laufsport-Geschäft sagt, dass man vor allem in den Sommermonaten die steigenden Urlauber-Zahlen in der Innenstadt spüre: „Weil diese Menschen auch im Einzelhandel unterwegs sind.“