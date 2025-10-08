Verbotenes Rennen mit 200 km/h? Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (7. Oktober 2025) ist ein Autofahrer wegen mehrfacher gefährlicher Überholmanöver und seiner rücksichtslosen Fahrweise auffällig geworden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht auf ein illegales Rennen.

Zunächst hatte der Fahrer zwischen Hirschdorf und Krugzell massiv auf etwa 200 km/h beschleunigt, dann fuhr der 49-Jährige am Kreisverkehr an der St 2009 weiter in Richtung Altusried und überholte mit ebenfalls mindestens 200 km/h mehrere Fahrzeuge.

Illegales Autorennen mit 200 km/h in Altusried?

Eine zivile Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Raser in Altusried stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen des Verdachts an einem illegalen Rennen teilgenommen zu haben.

Zeugen, die am Dienstagabend von einem auffällig schnellen Auto überholt wurden oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden, um den Fall lückenlos aufzuklären.

Die neuesten Nachrichten aus Kempten und der Umgebung finden Sie hier.