Der Verkehrsverbund für das Allgäu steht vor dem Aus

Es sollte der große Wurf für den ÖPNV in der Region werden: Seit Jahren wird an einem Verkehrsverbund Allgäu zwischen den Städten Kempten und Kaufbeuren und den Landkreisen Ober- und Ostallgäu gearbeitet. Doch jetzt droht dem Projekt das Aus. Bei den Haushaltsberatungen im Kemptener Finanzausschuss weigerten sich die Stadträte fast einhellig, Mittel in der Höhe von 448.500 Euro für die Neugründung des Verkehrsverbunds bereitzustellen.

