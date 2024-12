Suche mit Drohnen, Hunden und über 100 Einsatzkräften: Vermissten in Dietmannsried gefunden

Über hundert Einsatzkräfte haben am Sonntagabend in Dietmannsried nach einem vermissten Mann gesucht und ihn gefunden. Wie die Polizei mitteilt, gab es Hinweise darauf, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und möglicherweise hilflos gewesen sein soll.

Einsatzkräfte suchen nach vermisstem Mann in Dietmannsried - mit Erfolg

Ab 21:.40 Uhr begannen Polizei, die Feuerwehr Riechholzried, die Feuerwehr Dietmannsried, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Bergwacht mit der Suche. Insgesamt waren laut Polizei 140 Menschen an der Suchaktion beteiligt. Zur Unterstützung setzten sie außerdem Spürhunde und Drohnen ein. Gegen 1.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte den Mann, der stark unterkühlt war. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Nachrichten aus dem Raum Kempten lesen Sie hier.