Dieser Viehscheid ist einer der letzten der Saison - und einer der nördlichsten im Allgäu

Der Viehscheid in Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) ist ein relativ kleiner Alpabtrieb im Allgäu. Bis vor einigen Jahren war der Viehscheid der nördlichste in der Region. Doch dann wurden solche Veranstaltungen auch in Apfeltrang (Landkreis Ostallgäu) und später in Oberschönegg (Landkreis Unterallgäu) auf die Beine gestellt.

2024 wurde der Viehscheid in Haldenwang kurzfristig abgesagt. Im Jahr davor waren Alpmeister Josef Schweinberger und Familie Hartmann von der Alpe Berg mit etwa 100 Jungrindern ins Tal zurückgekehrt.

In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Haldenwang 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Haldenwang 2025

Name : Viehscheid Haldenwang

Ort : 87490 Haldenwang, Straße Zum Angerhof

Termin : Samstag, 27.9.2025, ab 10 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb, eine Alpe mit etwa 100 Tieren, Bewirtung bei gutem Wetter.

Wann ist Viehscheid 2025 in Haldenwang?

Der Viehscheid in Haldenwang ist traditionell am letzten Samstag im September. Heuer findet der Alpabtrieb also am Samstag, 27. September 2025, statt.

Wie läuft der Viehscheid in Haldenwang ab?

Am Viehscheid-Tag kommen gegen 10 Uhr die Hirten mit etwa 100 Rindern von der Alpe Berg am Scheidplatz am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet) von Haldenwang an. Der Bereich ist übrigens an dem Tag im Ort ausgeschildert. Der Zug der Herde wird angeführt vom Kranzrind, dem Hirtenehepaar und dem Alpmeister.

Die Feuerwehr Haldenwang und der Trachtenverein d‘Wageggler Börwang-Haldenwang kümmern sich um die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher.

Gibt es ein Festzelt beim Viehscheid in Haldenwang?

Nein, beim Viehscheid in Haldenwang gibt es kein Festzelt. Bei gutem Wetter werden allerdings Biertische und Bänke an der Straße Zum Angerhof aufgestellt. Viele Einheimische, Auswärtige und Urlauber feiern gemeinsam das Fest zu Ehren der Hirten. Dazu spielt die Musikkapelle Haldenwang.

Wenn der Alpsommer gut an der Alpe Berg verlaufen ist, kehren die Hirten beim Viehscheid in Haldenwang mit einem Kranzrind zurück. Foto: SimoJulius Schubert (Archiv)

Bei Regen fällt der Viehscheid in Haldenwang aus - so wie 2024.

Wo kann ich in Haldenwang parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen in Haldenwang seinen Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Haldenwang?

Zum Viehscheid nach Haldenwang können Besucherinnen und Besucher auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Mit dem Zug muss man allerdings erst zum Kemptener Hauptbahnhof (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn), ehe es mit dem Bus weiter geht nach Haldenwang (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was ist am Viehscheid in Haldenwang so besonders?

Beim Viehscheid in Haldenwang kehren die Hirten und Tiere von nur einer Alpe zurück ins Tal. Die Herde trifft am Scheidplatz am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet) von Haldenwang ein, wo der Alpabtrieb gefeiert wird. Bei dem Fest spielt die Musikkapelle Haldenwang auf.

Wo kann ich in Haldenwang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Haldenwang übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt es auf der Homepage der Gemeinde Haldenwang.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Haldenwang dabei?

Beim Viehscheid in Haldenwang ist nur eine Alpe mit dabei:

Alpe Berg mit dem Hirtenehepaar Jutta und Robert Hartmann sowie Alpmeister Josef Schweinberger

Wer veranstaltet den Viehscheid in Haldenwang?

Den Viehscheid in Haldenwang veranstaltet die Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG. Um die Bewirtung kümmern sich die Feuerwehr Haldenwang und der Trachtenverein d‘Wageggler Börwang-Haldenwang. Für Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Haldenwang.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

