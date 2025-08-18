Dieser Viehscheid ist wirklich klein - und erst im Oktober

Der Viehscheid in Memhölz ist einer der kleinsten Alpabtriebe im Allgäu und immer am 3. Oktober. In den Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) kehren die Hirten von der Wachters Alpe mit etwa 30 bis 50 Tieren zurück ins Tal.

Beim Viehscheid in Memhölz 2024 waren es exakt 37 Tiere. Viele Besucherinnen und Besucher sowie die Alphornbläser empfingen die Herde nach dem Alpsommer.

In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Memhölz 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Memhölz 2025

Name : Viehscheid Memhölz (Gemeinde Waltenhofen)

Ort : 87448 Waltenhofen, Memhölz, Wachters

Termin : Freitag, 3.10.2025, ab 11 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb, besonders bei Familien mit Kindern beliebt, mit Ziegen, Ponys und Kälber.

Wann ist Viehscheid 2025 in Memhölz?

Der Viehscheid in Memhölz findet traditionell am 3. Oktober statt - 2025 fällt dieser Tag auf einen Freitag, 3.10.2025. Empfangen werden die Hirten und Tiere an der Verbidnungsstraße zwischen Memhölz und der Schönstatt aufm Berg.

Wie läuft der Viehscheid in Memhölz ab?

Am Viehscheid-Tag treffen etwa 30 bis 50 Tiere gegen 11 Uhr in Memhölz am Niedersonthofener See (Gemeinde Waltenhofen) ein.

Die Musikkapelle Memhölz kümmert sich vor Ort um die Bewirtung und die musikalische Unterhaltung. Außerdem spielen die Alphornbläser. Bereits am Vortag wird die Veranstaltung mit dem "Scheallefest vorm Viehscheid" eröffnet.

Wo kann ich in Wachters parken?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Memhölz kommt, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen. Eine Beschilderung ab Memhölz führt Autofahrer zum Ziel.

Die Alphornbläser stimmen auf den Viehscheid in Memhölz ein.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Memhölz?

Zum Viehscheid nach Memhölz können Besucherinnen und Besucher mit dem Zug zum Bahnhof Kempten oder Immenstadt anreisen (Auskunft bei der Deutschen Bahn hier) und auch mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was ist am Viehscheid in Memhölz so besonders?

Der kleine, aber feine Viehscheid in Memhölz ist vor allem bei Familien mit Kindern beliebt: Neben den Jungrindern kommen auch Ziegen, Ponys und Kälber mit ins Tal.

Der Alpabtrieb war oftmals der letzte der Saison im Allgäu, der nach der traditionellen Älplerletze stattfindet. 2025 gibt es nach Memhölz den Viehscheid in Heimhofen bei Grünenbach (Landkreis Lindau).

Wo kann ich in Waltenhofen übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Waltenhofen oder rund um den Niedersonthofener See übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gästeinformation Waltenhofen unter der Telefonnummer +49 8303 79-29 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Memhölz mit dabei?

Beim Viehscheid in Memhölz ist nur eine Alpe mit dabei:

Wachters Alpe mit Albert Hörburger

Wer veranstaltet den Viehscheid in Memhölz?

Veranstalter des Viehscheids in Memhölz ist die Musikkapelle Memhölz.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

