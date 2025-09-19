Dieser Viehscheid mit Bauernmarkt am Samstag zählt zu den kleinsten im Allgäu

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau (Oberallgäu) zählt zu den kleinsten im Allgäu. In den Ortsteil kehren etwa 100 Jungrinder von der Alpe Wenger Egg zurück an den Scheidplatz an der Dorfhalle.

2024 zog die Herde beim Viehscheid in Wengen mit einem Kranzrind zurück ins Tal. Im Ort empfingen viele Zuschauer die Hirten und Tiere. Mit dabei war auch „Alt-Senn“ Markus Demmel, obwohl er das „Zepter“ schon an seinen Sohn Florian weitergegeben hatte. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Wengen 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Wengen 2025

Name : Viehscheid Wengen

Ort : 87480 Weitnau, Dorfhalle in Wengen

Termin : Samstag, 20.9.2025, ab 10 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb mit Bauernmarkt, Alpe Wenger Egg mit etwa 100 Tieren.

Wann ist Viehscheid 2025 in Wengen?

Der Viehscheid in Wengen ist traditionell am dritten Samstag im September. Heuer findet der Alpabtrieb am Samstag, 20.9.2025, statt. Allgäuer Ort liegt zwischen den Bergzügen Sonneck und dem Adelegg.

Wie läuft der Viehscheid in Wengen ab?

Am Viehscheid-Tag treffen die knapp 100 Schumpen mit ihren Hirten gegen 12.30 Uhr am Scheidplatz an der Dorfhalle in Wengen ein. Dort spielt die Musikkapelle Wengen auf, Vereine aus dem Ort kümmern sich um die Bewirtung der Gäste - bei schlechtem Wetter in der Dorfhalle. Bei schönem Wetter werden Bierbänke im Freien aufgestellt.

Icon Galerie 17 Bilder Wenger Egg zieht mit Kranzrind durchs Dorf

Darüber hinaus gibt es bereits ab 10 Uhr einen kleinen Bauernmarkt an der Dorfhalle mit Schaustellern aus Wengen, die heimische Produkte anbieten. Ab 17 Uhr geht es zu Musik und Tanz ins Festzelt.

Wo kann ich in Wengen parken?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Wengen kommt, kann es auf einem der ausgewiesenen und öffentlichen Parkplätze abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Wengen?

Besucherinnen und Besucher können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Viehscheid nach Wengen anreisen: Wie beispielsweise mit der Buslinie 50, die in Wengen hält (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Bahnfahrer fahren mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof in Kempten (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) und weiter mit dem Bus nach Wengen.

Icon Galerie 11 Bilder Auch in Wengen trotzdem beim Viehscheid die Hirten und die Besucher dem nasskalten Wetter. Unsere Fotos.

Was ist am Viehscheid in Wengen so besonders?

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau zählt zu den kleinsten Alpabtrieben im Allgäu. An der Dorfhalle in Weitnau gibt es einen kleinen Markt mit regionalen Angeboten.

Wo kann ich in Weitnau übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Weitnau oder Wengen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Weitnau unter der Telefonnummer +49 8375 9202-41 oder per E-Mail.

Icon Galerie 17 Bilder Knapp 130 Schumpen der Alpe Wenger Egg kehrten beim Viehscheid in Wengen 2023 (Weitnau) zurück ins Tal. Die Herde wurde von einem Kranzrind angeführt.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Wengen mit dabei?

Beim Viehscheid in Wengen ist nur eine Alpe mit dabei:

Alpe Wenger Egg mit den Alphirten Ramona Steinle und Thomas Osterrieder sowie Alpmeister Andreas Reichart

Wer veranstaltet den Viehscheid in Wengen?

Veranstalter des Viehscheids in Wengen ist die Wald- und Weidegenossenschaft (WWG) Wenger Egg.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.