Vier Wohnhäuser nahe dem Niedersonthofener See geplant

Am westlichen Ortsausgang von Oberdorf (Waltenhofen) sollen vier neue Wohnhäuser entstehen. Den Gemeinderat beschäftigte das Projekt eines privaten Grundstückseigentümers an der Bergstraße bereits seit 2018 immer wieder. Während seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium nun das Verfahren gestartet, um Baurecht zu schaffen.

Nach derzeitigem Stand des Vorentwurfs sind vier Gebäude vorgesehen mit jeweils bis zu zwei Wohneinheiten und bis zu zwei Vollgeschossen. Erlaubt ist demnach neben Wohnen beispielsweise auch Einzelhandel, nicht störendes Handwerk und ausnahmsweise Beherbergungsgewerbe.

Lesen Sie auch: Waltenhofen: Keine Warteliste mehr für Betreutes Wohnen

Neue Wohnhäuser in Oberdorf (Waltenhofen, Oberallgäu) geplant - nicht weit vom Niedersonthofener See

Auf Anregung von Ratsmitglied Wolfgang Lau (Ausschussgemeinschaft) wird in den Flächennutzungsplan aufgenommen, dass der Gehweg außerorts bis zum Abzweig eines Wanderweges Richtung Niedersonthofener See verlängert wird. Zudem regte Lau an, anders als bisher Zisternen zum Regenrückhalt vorzuschreiben statt nur zu empfehlen - bislang seien diese nur selten gebaut worden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf von Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung zu.

Lesen Sie hier: ÖPNV-Ausbau im Oberallgäu: Waltenhofen lehnt Konzept des Landkreises ab

Als nächsten Schritt haben Bevölkerung und Behörden Gelegenheit, in einer frühzeitigen Beteiligung Stellungnahmen abzugeben.

Bereits 2018 gab es eine Bauvoranfrage für das Projekt. Ein Bauleitverfahren wurde in der Folge im beschleunigten Verfahren eingeleitet. Weil diese Verfahrensform in der Zwischenzeit abgeschafft wurde, wurde das Projekt nun erneut im Regelverfahren auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch: Dieser Oberallgäuer Dorfladen stand bereits vor dem Aus - nun wurde eine Nachfolge gefunden