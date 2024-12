Betrügerin schlägt nach Mann - nachdem ihre Masche aufgeflogen ist

Eine Frau hat bei einem Betrugsversuch am Dienstagvormittag in Waltenhofen nach einem Mann geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, sprach sie gemeinsam mit einer weiteren Frau Leute auf einem Parkplatz eines Supermarktes an, um vermeintliche Spenden für eine soziale Einrichtung zu sammeln. Der Mann unterschrieb, wollte aber die Ausweise der Frauen sehen, nachdem diese zusätzliches Geld gefordert haben.

Betrügerin fliegt in Waltenhofen auf - und schlägt nach Mann

Auf die Frage nach dem Ausweis reagierte eine der beiden Frauen aggressiv und schlug nach dem Mann. Währenddessen flüchtete die zweite Frau mit der Unterschriftenliste und dem gesammelten Geld. Gegenüber den eintreffenden Polizisten räumte die aggressive Frau ein, dass sie das Geld für sich selbst und nicht für einen guten Zweck sammeln würde. Laut Polizeibericht fielen die beiden Frauen im Alter von 20 und 24 Jahren bereits schon einmal mit derselben Betrugsmasche auf.

