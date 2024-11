Waltenhofen erhöht Kurbeitrag: Das sagen Gastgeberinnen dazu

Seit 12. November können es Urlauberinnen und Urlauber im Oberallgäu nutzen - das kostenlose Gästeticket für Bus und Bahn, das offiziell „Mobil-Pass-Allgäu“ heißt. Waltenhofen gehört zu den 17 Gemeinden, die es anbieten. Finanziert wird das Ticket über den Kurbeitrag, weshalb der Gemeinderat jüngst eine Erhöhung absegnete.

Ab 1. Januar verlangt Waltenhofen 98 Cent mehr. Dieser Betrag ist dem „Mobil-Pass-Allgäu“ geschuldet. Ein Plus von weiteren 27 Cent ergibt sich aus allgemeinen Preissteigerungen. Die Gemeinde habe dazu den Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts herangezogen, sagt Hauptamtsleiterin Josephine Beyer. Dieser gebe eine Steigerung von 22 Prozent an. Zuletzt sei der Kurbeitrag 2019 angepasst worden.

Kurbeitrag in Waltenhofen steigt um 1,25 Euro pro Tag

Bisher bezahlten Gäste ab 16 Jahren 1,20 Euro pro Tag. Plus 98 und 27 Cent ergibt das 2,45 Euro, die die Gemeinde auf 2,50 Euro aufrundete. Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren waren bisher frei - für sie fallen künftig 1,25 Euro pro Tag an. Gäste mit Schwerbehinderung ab einem Grad von 80 Prozent mussten 60 Cent Kurbeitrag pro Tag entrichten. Sie bezahlen künftig nichts mehr. Hingegen liegen Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent ab dem neuen Jahr bei 1,25 Euro.

Für eine Familie mit zwei Kindern, die zwei Wochen in Waltenhofen Urlaub macht, bedeutet das eine Steigerung von 71,40 Euro. Bisher fielen 33,60 Euro Kurbeitrag an, ab 2025 sind es 105 Euro. Es sei deshalb wichtig, die Gäste jetzt schon auf die Erhöhung und den „Mobil-Pass-Allgäu“ hinzuweisen, sagt Sabine Kittel, die im „Haus Seeblick“ in Niedersonthofen zwei Ferienwohnungen anbietet.

Busverkehr: Keine „gästefreundlichen“ Abfahrtszeiten

Sie schätzt, dass etwa 95 Prozent ihrer Gäste mit dem Auto anreisen. Die nächsten Bushaltestellen befinden sich Richtung Dorfmitte nahe des Kindergartens und gegenüber des Gasthofs Krone. Die Abfahrtszeiten seien aber nicht sehr gästefreundlich, sagt sie.

Interessanter für Urlauberinnen und Urlauber ist der Zug, glaubt Kittel. Lindau oder Oberstdorf könnten so gut erreicht werden, zumal das Parken etwa in Oberstdorf auch recht teuer sei. Wie gut Ticket und Kurbeitrag tatsächlich angenommen werden, werde sich im nächsten Jahr herauskristallisieren.

„Mobil-Pass-Allgäu“: Guter Grundgedanke

Das sieht auch Sieglinde Gabler vom Gablerhof in Martinszell so. Sie hat den Betrieb des Ferienhofs inzwischen an ihre Tochter übergeben. „Man muss dem Ganzen eine Chance geben“, sagt sie. Dass es nicht noch mehr Autos auf den Straßen werden dürften, sei klar. Dennoch glaubt sie, dass es nicht einfach wird, Gästen Bus und Bahn schmackhaft zu machen.

Der Gedanke hinter dem Gästeticket sei gut. Aber eine Nachfrage bei ihren Stammgästen habe ergeben, dass es für viele nicht sinnvoll sei, sagt Gabler. Zwar sei der Bahnhof Oberdorf in der Nähe. Trotzdem müssten Familien erst Kinderwagen und Co. ins Auto räumen, um dorthin zu kommen. Die nächste Bushaltestelle befinde sich einen Kilometer entfernt in Sondert. „Die Urlaubszeit ist so kostbar. Da will sich das keiner zumuten.“

Umwege mit dem Bus

Wer sich doch für den Bus entscheide, müsse Umwege in Kauf nehmen. Sabine Kittel bestätigt das: „Gäste müssen über zig Stationen fahren, bis sie am Ziel sind.“

Waltenhofen erhebt den Kurbeitrag nur in seinen Kurgebieten Martinszell, Oberdorf, Memhölz und Niedersonthofen. Im Zuge der Beitragserhöhung stand nun auch zur Debatte, das Kurgebiet auf die gesamte Gemeinde zu erweitern.

Status Kurgebiet: Lohnt sich für Waltenhofen eine Ausweitung?

Doch ein entsprechender Antrag könne nur einmal pro Jahr, im November, bei der Regierung von Schwaben gestellt werden, erklärt Beyer. Heuer wäre das zu kurzfristig gewesen. Man müsse eine Vorbereitungszeit von vier bis fünf Monaten einplanen. Und es müsse ein Gutachten zur Luft- und Wasserqualität in Auftrag gegeben werden, sagt die Hauptamtsleiterin. Die Verwaltung fühle jetzt vor, ob sich ein Antrag lohne. Denn das Gutachten koste Geld und das Verfahren könne auch ergeben, dass den bisherigen Kurgebieten ihr Status aberkannt werde.