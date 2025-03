Wo trifft man sich in Hegge? Dieses Restaurant vollendet das Quartier am Illerbogen

Bevor gegen 11 Uhr die ersten Gäste eintrudeln, packt Nicki Miller Pakete aus. Ein Behälter, der das Abstreifen von Kuchenmessern erleichtert, ist darunter. „Ah, darauf habe ich gewartet“, sagt die Eigentümerin und Betreiberin des „Secco No.8“. So heißt das Restaurant am Illerbogen in Hegge, das jüngst eröffnet hat. Das Gebäude an der nordöstlichen Ecke, direkt am Illerufer, ist das letzte, das in dem neuen Wohngebiet fertiggestellt wurde. Etwa 500 Menschen leben dort - in unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte, an deren Neugestaltung seit einiger Zeit gearbeitet wird.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohngebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis