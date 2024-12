Polizei stoppt Betrunkenen in Waltenhofen - sein Freund bringt sich auch in Bedrängnis

In Waltenhofen (Kreis Oberallgäu) bei Kempten hat die Polizei am späten Freitagabend einen betrunken Mann erwischt, der wohl gerade ins Auto steigen und wegfahren wollte. Laut dem vor Ort durchgeführten Alkoholtest hatte der 33-Jährige über zwei Promille, so die Beamten.

Er gestand den Polizisten bei der Kontrolle, dass er soeben Auto gefahren sei. Kurz darauf kam ein 28-jähriger Freund des Mannes dazu und sagte, dass er anstelle des 33-Jährigen gefahren sei. Doch auch er war betrunken und hatte laut Alkoholtest über ein Promille.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wurde beiden Männern Blut abgenommen. Die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt. Die Beamten ermitteln gegen beide Männer und klären, wer von ihnen gefahren ist.

Autofahrerin mit über 2,3 Promille in Kempten erwischt

Ebenfalls betrunken hinter dem Steuer saß eine 43-Jährige, die die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in Kempten erwischt hat. Bei der Verkehrskontrolle roch sie laut Polizei deutlich nach Alkohol. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher wurde der Frau Blut abgenommen. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer ermittelt.

