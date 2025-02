Unbekannter lässt Tauben in Waltenhofen frei - nachdem er sie flugunfähig machte

Ein Unbekannter setzte am Samstag, 8. Februar acht Tauben in Waltenhofen aus. Wie die Polizei mitteilt, ließ er die Tiere gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz beim Friedhof in Hegge frei. Zuvor hatte er den Tieren die Schwanzfedern gestutzt, weshalb die Vögel nicht fliegen konnten.

Unbekannter setzt Tauben in Waltenhofen aus - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der Tiere. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kempten unter 0831 99090 melden.

