Weihnachtsmarkthütten aus Italien statt aus der Region sorgen für Ärger bei lokalen Anbieter

Eine scheinbar nie enden wollende Diskussion um die Frage: Ist der Kemptener Weihnachtsmarkt wirklich attraktiv genug für Gäste und Standbetreiber? Um mehr Kunsthandwerker anzuziehen, gab es in der Vergangenheit unter anderem die Idee, die Stände in Richtung St.-Mang-Platz auszuweiten. Sorgenkinder waren in der Vergangenheit außerdem die Hütten, aus denen heraus Apfelküchle, Mützen oder Punsch verkauft werden.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michaela Waldmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis