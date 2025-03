Tempo 30 bei Krötenwanderung - was bringt das?

Wer in diesen Tagen im Allgäu mit dem Auto unterwegs ist, hat sie vermutlich gesehen: Krötenschutzzäune stehen rechts und links der Straßen, vielerorts gilt Tempo 50 oder 30.

Woran liegt es, dass manchmal Tempo 50 und manchmal Tempo 30 gilt? Was bringt das den Kröten? Darüber haben wir mit einer Expertin aus Kempten gesprochen.

Die ersten Kröten wandern aktuell im Oberallgäu

Christina Mader leitet die Kreisgeschäftsstelle des BUND Naturschutz in Kempten. Sie ist die Amphibienschutzbeauftragte und somit zuständig für alles rund um Krötenwanderungen in Kempten und im Oberallgäu. Derzeit hat Mader besonders viel zu tun, denn die Krötenwanderung 2025 hat begonnen.

„Die ersten Tiere sind da“, sagt Mader, die an diesem Morgen bereits am Widdumer Weiher in Waltenhofen unterwegs gewesen ist. „Dort haben wir Frosch-Einfallboxen aufgestellt“, sagt sie. Die habe sie vorhin den Schreinern der Allgäuer Werkstätten gezeigt, die die Boxen angefertigt haben.

Darum schützt Tempo 30 die Kröten

Die Amphibienexpertin Mader erklärt, wieso Tempo 30 die wandernden Kröten besonders gut schützt: „Alles bis Tempo 30 ist Krötenschutz. Denn nur die wenigsten Kröten und Frösche werden überfahren.“ Die Gefahr sei der Unterdruck unter einem schnellen Auto.

Immer wieder sehe Mader im Oberallgäu tote Kröten, deren Innereien herausgequollen sind - eine Folge des Unterdrucks, dem die Tiere unter einem fahrenden Auto ausgesetzt seien. Je höher das Tempo, desto größer der Unterdruck und die Gefahr für die Amphibien.

Icon Vergrößern Schilder wie dieses Tempo 30-Schild am Widdumer Weiher in Waltenhofen im Oberallgäu stehen aktuell an vielen Orten im Allgäu. Dort wandern Kröten über die Straße. Foto: Christina Mader Icon Schließen Schließen Schilder wie dieses Tempo 30-Schild am Widdumer Weiher in Waltenhofen im Oberallgäu stehen aktuell an vielen Orten im Allgäu. Dort wandern Kröten über die Straße. Foto: Christina Mader

Die Schilder schützen auch die Kröten-Sammlerinnen und -sammler im Allgäu

An 19 festen Stellen stehen Krötenschutzzäune des BUND Naturschutz in Kempten und dem Oberallgäu. Weil die Tiere in der Dämmerung wandern, sind auch die rund 200 Helferinnen und Helfer erst dann unterwegs, so Mader. Die Folge: Die Freiwilligen seien schlecht zu sehen.

Tempo 50 oder 80 schütze daher die Sammlerinnen und Sammler, erklärt Mader. An einigen Orten stelle das Straßenbauamt Schilder auf, die eine Klappfunktion haben. Dort könnten die Helferinnen und Helfer das Tempo vor dem Sammeln von 80 auf 60 reduzieren. Nach dem Sammeln würden sie das Schild wieder umstellen.

Icon Vergrößern Weil die Kröten in der Dämmerung wandern, sind auch die Freiwilligen dann unterwegs. Die Schilder an den Sammelstellen sollen auch sie schützen. Foto: Julia Allweiler Icon Schließen Schließen Weil die Kröten in der Dämmerung wandern, sind auch die Freiwilligen dann unterwegs. Die Schilder an den Sammelstellen sollen auch sie schützen. Foto: Julia Allweiler

Weshalb die Schilder an Sammelstellen für Kröten im Allgäu nicht einheitlich sind

„Wir haben keine Schilder und dürfen den Verkehr nicht regeln“, sagt Mader vom BUND Naturschutz, „in manchen Orten müssen wir uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass dort Schilder stehen.“

Zuständig seien die Straßenbauämter. Die hätten die Schilder und dürften sie aufstellen. Es gebe auch viele Sammelstellen, an denen sich die Zusammenarbeit über die Jahre gut eingespielt habe.

Wann Kröten in Kempten und Umgebung wandern

Beim Zeitpunkt der Krötenwanderung macht sich der Klimawandel bemerkbar, sagt Mader. „Im Allgäu laufen die Kröten im März los. Wenn es trocken und warm ist, wandern sie aber nicht.“ Wegen des Wetters der vergangenen Tage wären die Tiere nicht gewandert, nach dem Regen hätten sie sich wieder auf den Weg gemacht.

Früher sei eine Saison nach vier bis sechs Wochen vorbei gewesen. Im vergangenen Jahr seien die Tiere im Oberallgäu zehn Wochen unterwegs gewesen. Je länger die Krötenwanderung dauern würde, desto mehr sinke die Akzeptanz der Autofahrerinnen und -fahrer, weiß Mader.

Darauf sollten Autofahrerinnen und -fahrer im Allgäu aktuell achten

„Ich fände es toll, wenn sich die Menschen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten würden“, sagt Mader. Denn wenn Autofahrerinnen und -fahrer zu schnell unterwegs seien, werde es gefährlich für die Sammelden.

Mader rät: „Sobald man sieht, dass Tiere auf der Straße sind, sollte man nicht abrupt bremsen und einen Auffahrunfall riskieren.“ Man solle den Verkehrsfluss auf keinen Fall behindern und sich nicht in Gefahr bringen.