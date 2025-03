Frieden, Respekt und Toleranz: Heike Hüttenkofer zeigt eindringliche Bilder in Kempten

In bewegten Zeiten richten zeitgenössische Künstler ihren Fokus zunehmend auf gesellschaftspolitische Perspektiven. Die Künstlerin Heike Hüttenkofer aus der Ostallgäuer Gemeinde Wald formuliert schon sehr lange, worauf es ihr ankommt. Seit einigen Jahren arbeitet sie an ihrem Zyklus „Menschen Einer Welt“. Sie fertigt eindringliche Porträts von Menschen aus allen Ländern des Erdballs an. Unter dem Titel „Was zählt“ stellt sie nun in der Südhalle der Kemptener St.-Mang-Kirche ihre bisher geschaffenen 32 Porträts aus.

