Wasserschaden im neuen Rathaus Altusried: Das ist der aktuelle Stand

Das dürfte der Alptraum jedes Bauherrn sein: Gerade ist eine Arbeit fertiggestellt - und dann macht ein Wasserschaden die ganze Mühe zunichte. Das ist jüngst der Gemeinde Altusried passiert, die gerade ein neues Rathaus in der Ortsmitte baut. Wasser machte sich im Erdgeschoss breit - und das auch noch kurz vor Weihnachten. Was ist seither passiert?

Nachdem sich Fachfirmen und Gutachter ein Bild der Lage im neuen Rathaus gemacht hatten, hat vor drei Wochen der Rückbau des Estrichs begonnen. Sprich: „Alles, was feucht ist, wird entfernt“, sagte Bürgermeister Max Boneberger während einer Ratssitzung.

Bürgermeister von Altusried: „Mit jedem Meter wird es trockener“

Die Arbeiten begannen in den Sanitäranlagen im Erdgeschoss. „Ich hoffe nicht, dass wir erst am Eingang aufhören können, sondern deutlich vorher“, sagte Boneberger. Es scheint ganz gut zu laufen. „Mit jedem Meter wird es trockener“, berichtete der Bürgermeister kürzlich. Sobald das beschädigte Material entfernt ist, muss der Boden neu aufgebaut werden. Ende Mai werde der Estrich vermutlich so weit sein, dass er belegt werden kann.

Wer kommt für die Extra-Arbeiten auf? „Der Markt Altusried hatte zu Beginn der Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen“, sagt Boneberger jetzt. Diese trete für den Schaden ein und habe auch bereits erste Zahlungen geleistet. Natürlich werde die Versicherung die zuständigen Gewerke in Regress nehmen und sich rechtlich auseinandersetzen – das geschehe allerdings ohne Beteiligung der Gemeinde.

Abwasserrohr nicht angeschlossen

„Die Ursache des Schadens war ein nicht angeschlossenes Abwasserrohr“, sagt Boneberger. Dadurch habe sich das Wasser zurückgestaut und sei schließlich ins Gebäude eingedrungen.

Ein neuer Umzugstermin für die Beschäftigten der Verwaltung steht noch nicht fest. Dafür seien noch viele Faktoren zu berücksichtigen, weshalb er sich nicht auf ein Datum festlegen will, sagt der Bürgermeister. „Unser Ziel ist es, das Gebäude bis Juli fertigzustellen.“ Er rechnet mit einem Umzug nicht vor September.

Neue Ortsmitte

16,9 Millionen Euro kostet die neue Ortsmitte voraussichtlich, zu der nicht nur das neue Rathaus, sondern auch ein neu gestalteter Marktplatz gehört. Zudem soll das alte Rathaus umgebaut werden. Wie berichtet, hatte sich der Gemeinderat im November auf ein überarbeitetes, günstigeres Konzept geeinigt. Auf etwa 3,5 Millionen Euro werden die Kosten geschätzt. Wann der Umbau angepackt wird, ist aber noch offen und hängt von der Haushaltslage ab.