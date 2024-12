„Wichtig ist, dass Oma und Opa da sind“: Was unterschiedliche Generationen an Weihnachten bewegt

Jonte Jung (6) aus Kempten: „Zu Weihnachten sehe ich meine ganze Familie, auch die Verwandten, die weiter weg wohnen. Mit Oma und Opa feiern, das finde ich besonders schön. Zuerst feiern wir mit Mamas Familie, dann mit Papas Familie. Auch auf den Friedhof gehen wir und besuchen meinen Uropa. Das ist mir wichtig. In der Schule singen wir gerade jeden Tag Weihnachtslieder und zu Hause haben wir einen Wichtel, der meinen Adventskalender befüllt. Der stellt jede Nacht etwas an und hat zum Beispiel meine Süßigkeiten angeknabbert und Schnüre in meinem Zimmer gespannt. Nur einen Weihnachtsbaum haben wir noch nicht, den brauchen wir unbedingt noch. Auf meinem Wunschzettel stehen dieses Jahr eine Burg und eine Polizeiwache zum Spielen. Ich hoffe, dass auch die Wünsche, die andere Kinder haben, in Erfüllung gehen.“

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis