Das erwartet Besucher am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in Oberdorf

Wie jedes Jahr wird in Oberdorf bei Waltenhofen am 2. Adventssamstag der Weihnachtsmarkt an der Grundschule Martinszell der traditionelle Weihnachtmarkt eröffnet. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt vom ASV Martinszell.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Oberdorf 2024 im Überblick

Name: Weihnachtsmarkt in Oberdorf

Ort: Grundschule Martinszell, Wiesenweg 1, 87448 Waltenhofen

Termin: 7. Dezember, ab 14.30 Uhr

Umfang: Christbaumverkauf, Kartoffelfeuer, Basteln für Kinder

Das ist am Weihnachtsmarkt in Oberdorf geboten

Neben zahlreichen Verkaufsständen, an denen Köstlichkeiten und Handwerkskunst angeboten werden, gibt es auch allerhand zu entdecken für die großen und kleinen Weihnachtsmarktbesucher. Wer zum Beispiel noch einen Weihnachtsbaum braucht, sollte beim Christbaumverkauf des Christbaumstadel Mauerstetten vorbeischauen.

Für die Kinder gibt es noch eine Bastelaktion, der perfekte Zeitvertreib, bevor um 17.30 Uhr der Nikolaus vorbeischaut. Bei niedrigen Temperaturen kann man sich an einem Kartoffelfeuer wärmen.

