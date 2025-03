Kemptener Weihnachtsmarkt schon vor Heiligabend vorbei

Strahlende Lichterketten, Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien – Der Kemptener Weihnachtsmarkt lockte im Dezember die Besucher zahlreich nach Kempten. Jetzt hat der Werkausschuss den Termin für die Veranstaltung im Jahr 2025 festgelegt. Der Markt soll von Mittwoch, 26. November, bis Sonntag, 21. Dezember, stattfinden. Das hat der Werkausschuss für den Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb (KMV) jetzt einstimmig beschlossen. Auch die Standgebühren werden erhöht.

Weihnachtsmarkt in Kempten an vier Adventswochenende geöffnet

Bei der Terminauswahl wurde darauf geachtet, dass der Markt wieder an den vier Adventswochenenden geöffnet ist und nicht mit dem Totensonntag in Konflikt gerät, der heuer auf den 23. November fällt, erklärte KMV-Geschäftsführerin Michaela Waldmann die Terminauswahl. Den Händlern stehen insgesamt 26 Markttage zur Verfügung, um ihre Waren anzubieten. Durch die Beendigung des Weihnachtsmarktes am Sonntagabend würden für den Abbau zwei Tage zur Verfügung stehen. Dass der Markt somit auch zwei Tage vor Heiligabend endet, stieß im Ausschuss auf Kritik. „22. und 23. Dezember sind wichtige Tage für den Einzelhandel“, sagte Helmut Berchtold (CSU). „Ist der Termin mit dem City-Management abgestimmt?“ So eine Abstimmung sei möglich, sagte Waldmann. Aber die Frage sei, ob die Händler im Falle einer Verlängerung wirklich bis zum Ende bleiben und nicht frühzeitig abbauen würden. Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) regte an, die Beleuchtung über die Feiertage hängenzulassen.

Standgebühren und Sicherheitskosten steigen: Wird jetzt der Glühwein teurer

Auch für die Händlerinnen und Händler gibt es Veränderungen: Die Standgebühren steigen. Der Werkausschuss beschloss einstimmig auf Vorschlag des KMV, die Standgebühren der Gastronomen sowie die Pauschale für Sicherheitskosten zu erhöhen – weil die Personalkosten im Sicherheitsdienst gestiegen sind. Erhöht werden beispielsweise die Standmieten für Gastronomiestände von 750 auf 850 Euro (pro laufendem Meter). Hinzu kommen Sicherheitskosten von 550 Euro (bislang 450 Euro). „Wenn über 200 Euro draufkommen, muss man sich nicht wundern, wenn der Glühwein 50 Cent teurer wird“, kritisierte Alexander Buck (Freie Wähler-ÜP). Peter Wagenbrenner (CSU) verteidigte die Erhöhung und erinnerte daran, dass die Gebühren zuletzt 2019 erhöht wurden. „Wenn wir die Gebühren nicht erhöhen, haben wir ein höheres Defizit.“

Unverändert bleiben die Standgebühren für Händler in den Bereichen Geschenkartikel, Kunsthandwerk und abgepackte Lebensmittel. „Das ist das Herz des Weihnachtsmarktes“, sagte Waldmann. Das Ziel müsse es sein, möglichst viele Interessenten für den Weihnachtsmarkt Kempten zu gewinnen und so ein attraktives Angebot für die Besucher zu schaffen.