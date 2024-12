Termin, Programm und mehr: Das ist der Weihnachtsmarkt Probstried

Die Tage werden kälter, immer öfter fällt der Schnee: Weihnachtsstimmung macht sich im Allgäu breit - und hält am kommenden Wochenende auch in Probstried (Oberallgäu) Einzug. Denn dann findet der Probstrieder Weihnachtsmarkt statt, zum zweiten Mal in größerem Rahmen am Schützenheim.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Ständen, Terminen, Öffnungszeiten, Programm und mehr.

Öffnungszeiten: Wann findet der Probstrieder Weihnachtsmarkt 2024 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Probstried zählt zu den kleineren Märkten im Allgäu und findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Heuer zum zweiten Mal in einem größeren Rahmen am Schützenheim in Probstried.

Dies liegt etwas oberhalb der Gemeinde (Am weißen Bühl) - und wartet mit einem Blick auf die Allgäuer Alpen auf. Der Schützenverein Probstried ist auch Veranstalter des Weihnachtsmarktes. Geöffnet hat der Markt ab 15 Uhr.

Öffnungszeiten : Samstag, 7. Dezember ab 15 Uhr

Programm: Was ist auf dem Weihnachtsmarkt in Probstried geboten?

Besucherinnen und Besucher erwarten Stände mit verschiedenen Leckereien, wie Seelen, Waffeln, Bratwurst, sowie Punsch, Glühwein und mehr. Zudem gibt es auch heuer wieder den alljährlichen Christbaumverkauf. Wie die Veranstalter im Netz mitteilen, können die Christbäume auf Wunsch auch an die Haustüren geliefert werden.

Darüber hinaus soll es erstmals auch eine Krippenausstellung auf dem Markt geben. Und neben allerlei weihnachtlichem Essen, Trinken und den Christbäumen kommt um 17 Uhr auch ein Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt.

Den Weg zum Weihnachtsmarkt am Schützenheim zieren zudem seit dem 29. November Tausende Lämpchen. Der Probstrieder Lichterweg, wie die Gemeinde die Attraktion nennt, steht noch bis 6. Januar 2025.

Wann kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt in Probstried?

Der Nikolausbesuch ist am Samstag um etwa 17 Uhr vorgesehen.

Wo kann ich in Probstried parken?

Der Weihnachtsmarkt in Probstried am Schützenheim liegt nur 15 Minuten Fußweg von der Ortsmitte entfernt. Besucherinnen und Besucher können also auf allen öffentlichen Parkplätzen im Ort parken und gemütlich zum Weihnachtsmarkt schlendern.

Wie komme ich zum Probstrieder Weihnachtsmarkt?

Für Besucherinnen und Besucher aus Probstried ist der Weg zu Fuß die erste Wahl. Die Gemeinde selbst hat allerdings keinen Bahnhof, ist somit also nur schwer mit dem Zug erreichbar. Der nächste Bahnhof befindet sich im rund fünf Kilometer entfernten Dietmannsried.

m Ortskern von Probstried gibt es eine Bushaltestelle, von dort aus man nur wenige Minuten zum Weihnachtsmarkt läuft. Wer mit dem Bus anreisen will, kann sich bei der Mona Allgäu über die Möglichkeiten informieren.

Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024

Im Allgäu locken heuer wieder viele Advents-, Christkindles- und Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in alle Ecken der Region. Hier finden Sie eine praktische Übersicht über alle Märkte, die dieses Jahr im Allgäu stattfinden.