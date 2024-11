Mit Eisbahn und Feuershow: Wiggensbacher Vorweihnacht findet an diesem Wochenende statt

Der Marktplatz in Wiggensbach wandelt sich kommendes Wochenende zum Schauplatz für einen Weihnachtsmarkt. Zum zweiten Mal findet in der Marktgemeinde die „Vorweihnacht“ statt. Von Freitag, 15. November, bis Sonntag, 17. November, stimmt sich das Dorf in seinem Zentrum auf den Advent ein. Wir stellen die Veranstaltung vor, die der Gewerbeverein mit der Gemeindeverwaltung organisiert hat.

Steckbrief: Das ist die Wiggensbacher Vorweihnacht 2024

Name: 2. Wiggensbacher Vorweihnacht

Ort: Marktplatz Wiggensbach

Termin: 15.11.2024 bis 17.11.2024

Umfang: Weihnachtsmarkt mit Bühne, Kinderkarussell, Eisstockbahn, Essens- und Verkaufsständen

Wann findet die Wiggensbacher Vorweihnacht statt?

Der Weihnachtsmarkt in Wiggensbach startet am Freitag um 16 Uhr. Abends ist offiziell gegen 21 Uhr Schluss. Am Samstag geht es ab 12 Uhr mittags weiter. Das Ende der Veranstaltung soll am zweiten Tag wieder gegen 21 Uhr sein. Am Sonntag, dem letzten Tag der Wiggensbacher Vorweihnacht 2024, beginnt das Treiben auf dem Marktplatz bereits ab 11 Uhr. Die letzte Musikgruppe wird ab 17 Uhr spielen, bevor der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr beendet ist.

Blick auf den Marktplatz bei der Vorweihnacht 2023. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Was ist bei der Vorweihnacht auf dem Wiggensbacher Marktplatz los?

Am Freitag- und Samstagabend wird es als letzten Programmpunkt eine Feuershow geben. Außerdem treten über die drei Tage zahlreiche Musikgruppen auf der Bühne auf dem Marktplatz auf. Darunter: Die Jugendkapelle Blenderblick, das Gesangsduo Lisa & Luis und Ohmayer Music.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz werden zudem Essens- und Verkaufsstände aufgebaut. Die meisten Verkäufer bieten ihre Waren unter dem Dach an: im Kapitel-Saal. In dem Wiggensbacher Gasthof gibt es auch Toiletten für die Besucherinnen und Besucher der Vorweihnacht.

Laut den Organisatoren stehen „zwei besondere Glanzpunkte“ in Wiggensbach auf dem Programm: die Eisstockbahn und eine Modelleisenbahn-Ausstellung in der Ratsstube. Außerdem werden sich auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts auch ein Kinderkarussell und lebende Tiere finden.

Auch 2024 wird es auf dem Marktplatz wieder ein Kinderkarussell geben. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in Wiggensbach - und wo kann ich parken?

Wiggensbachs Marktplatz liegt neun Kilometer vom Zentrum Kemptens entfernt. Die Buslinie 40 verbindet die Stadt mit der Marktgemeinde, beispielsweise von der ZUM.

Wer mit dem Auto nach Wiggensbach fährt, kann sein Fahrzeug im Parkhaus am Marktplatz abstellen. Eine weitere Option: der Parkplatz an der Schule (Vogesenweg 3). Von dort sind es nur 300 Meter zu Fuß zum Veranstaltungsort.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Die Wiggensbacher Vorweihnacht ist einer der ersten Weihnachtsmärkte, der 2024 im Allgäu steigt. In der Adventszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Veranstaltungen, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und weihnachtlicher Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.