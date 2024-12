Kinder als „Systemsprenger“? Expertin aus dem Allgäu gibt Rat

Sie fordern Erzieherinnen, Lehrkräften und Eltern alles ab: Kinder, die ohne Vorwarnung emotional explodieren, verbal und körperlich um sich schlagen, sich verweigern und auf Erziehungsversuche kaum reagieren. Der preisgekrönte Film „Systemsprenger“ hat das Phänomen in den öffentlichen Fokus gerückt. Für Pädagoginnen und Pädagogen spielt es im Alltag eine immer größere Rolle, hieß es jüngst von der Lebenshilfe Kempten. Astrid Steinmetz, stellvertretende Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte, erklärt, woher das kommen könnte - und wie sich damit umgehen lässt.

Solche Fälle gibt es immer mehr, sagt Steinmetz, die seit 1986 mit Familien arbeitet. Als heilpädagogische Einrichtung ist ihre Tagesstätte auf Kinder ausgerichtet, die besondere Herausforderungen, etwa in Form von Behinderungen, mit sich bringen. Immer öfter als bisher seien aber soziale Auffälligkeiten dominierend. Solche Kinder können scheinbar aus dem Nichts ausflippen, kratzen, beißen, um sich schlagen, spucken - ein minimaler Frustimpuls kann bereits eine Aggressionswelle losbrechen, die alle Aufmerksamkeit der Erzieherin oder Lehrkraft bindet. Andere Kinder ahmen das nach. Oder erschrecken und haben Angst. Das könne den gesamten Gruppenalltag beeinträchtigen.

Systemsprenger reißen professionelle Distanz ein

Wohl auch deshalb taucht in dem Zusammenhang immer wieder die Bezeichnung „Systemsprenger“ für solche Kinder auf. Steinmetz meidet ihn. Gegenüber Kostenträgern sei er zwar plastisch, um die Dimension des Phänomens klarzumachen. Den Kindern und Familien gegenüber hält sie ihn jedoch für schwierig. Auch lege er den Fokus auf das Negative und programmiere Frust vor. Denn: Im Gegensatz zu anderen Kindern tun sich diese extrem schwer, sich in eine Gruppe einzufügen, sagt Steinmetz. Verhaltensänderungen durch erzieherisches Einwirken zu bewirken, sei sehr schwierig. Gleichzeitig fordern diese Kinder die sie betreuenden Personen emotional besonders. Selbst die professionelle Distanz in einer solchen Tagesstätte reißen diese Kinder oft ein.

Doch warum verhalten sich manche Kinder so? Steinmetz vermutet vielschichtige Ursachen. Grundsätzlich ist sie überzeugt: „Tief in diesen Kindern steckt eine große Verzweiflung.“ Eine Rolle spielen ihr zufolge Traumata. Sei es ein eigenes Erlebnis, sei es ein Trauma der Eltern oder Großeltern, das deren Verhalten weiter beeinflusst und in die nächsten Generationen weiterwirkt. Ein Trauma bedeute immer Kontrollverlust - umso wichtiger seien für Betroffene geregelte Tagesabläufe. Besonders im Säuglingsalter können Traumata entstehen, sagt Steinmetz, etwa wenn Eltern regelmäßig nicht angemessen auf die Bedürfnisse ihres Babys reagieren.

Expertin der Lebenshilfe Kempten: Kinder nicht vor dem Handy „parken“

Ein weiterer Baustein könnte laut Steinmetz das veränderte Medienverhalten sein. Und zwar auch das der Eltern. Wenn diese dauerhaft auf den Bildschirm blicken, seien sie für die Kinder abwesend. Sie reagieren und interagieren nicht mit dem Nachwuchs - was für diesen aber wesentlich sei. Wenn Kinder zudem vor dem Fernseher oder am Handy „geparkt“ werden, falle automatisch wichtige Spiel-Zeit weg. Die sei jedoch essenziell für den Umgang mit Frust und Konflikten, das Erleben von Selbstwirksamkeit und etwa Körperwahrnehmung, sagt Steinmetz. (Lesen Sie auch: Schock für 350 Familien mit schwerkranken Kindern)

Auch Überforderung bei den Eltern könnte laut Steinmetz eine Rolle spielen - etwa durch Erkrankung, Partnerschafts- oder Finanzprobleme. Zudem sei früher das familiäre Netz oft größer gewesen mit den Großeltern in der Nähe. Deshalb sei damals aber nicht alles besser gewesen, sagt Steinmetz und verweist auf unverarbeitete Folgen der Weltkriege.

Als Team in der Einrichtung zusammenstehen

Solche Kinder gibt es freilich längst nicht nur in Einrichtungen wie der der Lebenshilfe. „Ich habe eine große Hochachtung vor den Lehrkräften in Regelschulen“, sagt Steinmetz. Ist ein solches Kind in der Klasse, lasse sich das mit nur einer Lehrkraft nicht erfolgreich handhaben. „Klar kommt da schnell die Frage nach zusätzlichen Ressourcen - und das ist richtig.“ Gleichzeitig müsse aber auch ein Weg gefunden werden, mit den vorhandenen Ressourcen damit umzugehen.

In der eigenen Arbeit habe sie Folgendes gelernt: Neben Trauma-Kompetenz und einem bewussten, achtsamen Umgang mit den eigenen Gefühlen sei es unabdingbar, als Team zusammenzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Beispielsweise in Brainstorming-Runden, in denen wertungsfrei mögliche Ursachen und Auslöser sowie Lösungsansätze besprochen werden. Auch wenn die eigene Überforderung in einer Leistungsgesellschaft oft eine große Hürde sei. „Wenn ein Kind das System sprengt, müssen wir es wieder zusammensetzen - und besser machen.“