Vermieter baut Wohnungen neu: Diese Rechte haben Mieter

170 Wohnungen hat die Sozialbau in der Kemptener Rottachsiedlung erworben. Wie berichtet, plant das Unternehmen den Abriss und Neubau der Gebäude - das sei aufgrund der Gebäudesubstanz alternativlos, teilt Peter Mair von der Sozialbau mit. Bis Ende 2025 werde eine städtebauliche Studie erarbeitet, die als Grundlage für einen Architektenwettbewerb diene. Dieser könne frühestens ab 2026 stattfinden. Doch wie geht es für die Mieter weiter? Sollte es wegen des Vorhabens nötig sein, dass Mieter umziehen müssen, „streben wir eine sozialverträgliche Lösung an“, erklärt Mair. Eine Möglichkeit sei, Wohnungen in anderen Sozialbau-Quartieren bereitzustellen. Doch welche Rechte haben Bürger grundsätzlich, deren Vermieter Wohnungen neu bauen wollen? Sind Betroffene gezwungen, auszuziehen? Haben sie ein Rückkehrrecht in den Neubau? Unsere Redaktion befragte dazu den Kemptener Rechtsanwalt Maximilian Klug, der auch Vorsitzender des örtlichen Mietervereins ist:

