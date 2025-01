Drohen wieder Pannen bei der Briefwahl? So bereiten sich Post und Stadt vor

Nicht reibungslos hat die Briefwahl in Kempten bei der Europawahl 2024 funktioniert: Einige Bürger beschwerten sich, dass Unterlagen viel zu spät oder gar nicht bei ihnen landeten. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Post konnten sich damals die Zwischenfälle nicht erklären. Nun steht am 23. Februar die Bundestagswahl an - und das relativ kurzfristig ohne langen Vorlauf für Planungen. Wie sind die Kommune und die Post darauf vorbereitet?

Dominik Riedle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Briefwahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis