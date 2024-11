„Für perfekte Stimmung fehlt nur noch der Schnee“: Weihnachtsmarkt eröffnet in Kempten

Glocken klingeln, aus großen Lautsprechern ertönt weihnachtliche Musik und der Duft von Punsch und Bratwurst steigt den Menschen auf dem Rathausplatz in die Nase. Am Mittwochmittag öffneten die Buden für Besucherinnen und Besucher des Kemptener Weihnachtsmarktes und sorgen seither wieder für besinnliche, aber auch ausgelassene Stimmung. Über welche Neuerungen sich Gäste besonders freuen - und was ihnen fehlt.

Karussell und Nikolaus-Besuch gehören zum Familienprogramm

„Spätestens beim Betrachten der Krippenausstellung bin ich in Weihnachtsstimmung gekommen“, sagte Simon Ziegler (36) aus Aalen. Er und Theresa Ziegler (33) verbringen gerade mit ihren Kindern Malu (3) und Fritzi (0) einen Urlaub im Allgäu. In Kempten starteten sie nun in die Weihnachtszeit - schließlich eröffne hier einer der ersten Märkte in der Region. Theresa Ziegler sagte: „Etwas Bestimmtes suche ich zwar nicht, aber weihnachtliche Spezialitäten wie die heißen Maronen sind immer etwas Besonderes.“ Bei Tochter Malu kam besonders die Fahrt mit dem Karussell gut an.

Den ersten Weihnachtsmarkt der Saison erleben Simon (36), Theresa (33), Malu (3) und Fritzi Ziegler (0) während ihres Urlaubs im Allgäu. Foto: Mattli Adelgoß

Für Familien ist außerdem in der Kinderhütte einiges geboten. Dort können Eltern und Kinder zum Beispiel Christbaumschmuck, Weihnachtsfackeln und Deko aus Filz basteln. Unweit der Aktionshütte gibt es außerdem einen Fotopunkt sowie Sitz- und Stehmöglichkeiten.

Am Mittwochabend dann startete mit dem Auftritt des Christkinds das offizielle Programm. Was jüngere wie ältere Gäste wohl ebenfalls freut: Am Freitagnachmittag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus für einen Besuch auf den Weihnachtsmarkt. Täglich ab 18 Uhr zeigen außerdem Musikgruppen ihr Können - auch dabei sind die Kleinsten involviert. Etwa wenn am Dienstag, 3. Dezember, die Jugendkapelle aus Durach spielt und am Samstag, 7. Dezember, der Kinderchor der Pfarrgemeinde Kempten-West auftritt.

Kemptener wünschen sich wärmende Feuerschalen

Karl Körger (74), Charly (68) und Liesel Keck (64), Petra Meissel (58) und Harald Foitzik (67) treffen sich das gesamte Jahr über immer mittwochs und samstags auf dem Kemptener Wochenmarkt. In der Adventszeit wird der Weihnachtsmarkt zum festen Treffpunkt für den Stammtisch. Karl Körger ist der Meinung: „Gesellig bei einer heißen Tasse Glühwein zusammenkommen und zugleich Vereine wie das Rote Kreuz an einem Stand zu unterstützen, ist doch eine runde Sache.“

Dieser Stammtisch trifft sich gerne auf dem Weihnachtsmarkt (von links): Harald Foitzik (67), Petra Meissel (58), Liesel (64) und Charly Keck (68), Karl Körger (74). Foto: Mattli Adelgoß

Auch kleine Geschenke für Freunde und Familie kauft die Gruppe ein. „Zum Beispiel selbstgemachten Eierlikör, das kommt immer gut an“, sagte Liesel Keck. Was die Kemptener allerdings noch vermissen: Wohlige Wärme etwa durch eine Feuerschale. Und, sagte Petra Meissel: „Für perfekte Stimmung fehlt noch der Schnee.“

Weihnachtsbähnle fährt wieder durch Kemptener Innenstadt

Von Donnerstag bis Sonntag (14 bis 18 Uhr je zur vollen Stunde) hält das Weihnachtsbähnle am Markt und chauffiert Fahrgäste gegen eine Spende an den Verein Herzenswünsche Allgäu durch die Innenstadt. Neue Beleuchtung ziert heuer Rathaus, Brunnen und Stände.

Auch 30 neue Stände hat der Kempten Messe und Veranstaltungsbetrieb angeschafft (wir berichteten). In ihnen finden Besucherinnen und Besucher unter anderem Schokofrüchte, Dinnete, Punsch, heißen Gin, aber auch Kunsthandwerk wie Schmuck und Selbstgenähtes, außerdem Mode für die kalte Jahreszeit.

Das gibt es bei der Mittagspause auf dem Kemptener Weihnachtsmarkt

Sie kommen vor allem während ihrer Mittagspause hierher, erzählten Fabian Ohmayer (33), Fabian Riemer (31) und Katarina Franjic (21), die unweit des weihnachtlichen Getümmels arbeiten. „Hier hat man die volle Auswahl an Speisen und Getränken“, sagte Fabian Ohmayer. Punsch und eine heiße Seele gab es für die Drei an Tag eins. „Wenn man den Markt direkt am Arbeitsplatz hat, kommt man abends aber nicht zwingend nochmal her“, merkte Fabian Riemer an.

Ihre Mittagpause verbringen Katarina Franjic (21, von links), Fabian Riemer (31) und Fabian Ohmayer (33) regelmäßig gemeinsam bei Punsch und warmer Seele. Foto: Mattli Adelgoß