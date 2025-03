Wiggensbach will das Hallenbad sanieren - und eine Sperrung wie in Kempten vermeiden

Grundschüler aus Wiggensbach und Heiligkreuz, Rheuma-Patientinnen, Eltern, die mit ihren Babys zum Schwimmen kommen - sie alle nutzen die Becken im Kapellengarten. Seit 31 Jahren ist das Hallenbad in Wiggensbach in Betrieb, ebenso lange die Technik samt Filteranlage und Umwälzpumpe und damit laut Bürgermeister Thomas Eigstler „dringend sanierungsbedürftig“. Weil es deshalb immer wieder zu Ausfällen kam - dreimal war das heuer bereits der Fall - und die Vorgaben zur Wasserhygiene dauerhaft kaum mehr eingehalten werden könnten, investiert die Gemeinde nun in die Sanierung.

