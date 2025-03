Windräder am Eschacher Weiher? Der „Panoramablick“ ist kein Gegenargument

Windräder sieht der Regionale Planungsverband Allgäu (RPV) in Buchenberg zwar nicht vor, trotzdem sorgen die Vorschläge für Diskussionen in der Gemeinde. Am Hohenkapf - unweit des Eschacher Weihers - könnten auf Weitnauer Flur solche Anlagen künftig Energie erzeugen. Der Buchenberger Gemeinderat sieht das kritisch und bezieht nun Stellung zu den Suchräumen des RPV. Bürgermeister Toni Barth sagt: „Aber nur zu äußern, dass es dort einen Panoramablick gibt, zählt nicht.“

