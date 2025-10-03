Yoga und Pilates in Kempten: Büroflächen verwandeln sich in Studios

Schreibtische und Trennwände raus, Sportgeräte und Matten rein: Zwei ehemalige Büroflächen in der Kemptener Innenstadt verwandeln sich gerade in Studios, in denen die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Einmal mit Yoga, einmal mit Reformer Pilates. Die Gründerinnen, die hinter den Konzepten stecken, dürften vielen Menschen in der Umgebung bereits bekannt sein. Was sie zum Umzug bewogen hat.

Nach fünf Jahren in Wiggensbach zieht das Ananda Yoga Haus zurück nach Kempten. Dort begann im Jahr 2009 die Geschichte des Unternehmens mit dem Gründerpaar Fabio und Julia Giaccone, damals in Räumen in der Illerstraße. Um während der Corona-Pandemie weiter Kurse anbieten zu können, waren größere Räume nötig, erzählt Katja Epp, die das Studio heute führt. Die ausgebildete Yoga-Lehrerin sagt: „Das war eine wunderbare Zwischenlösung, aber jetzt sind wir froh, wieder zurück in der Stadt zu sein.“ Das neue Zuhause der Yogis: Das dritte Stockwerk in der Mozartstraße 31.

Studio in Kempten: 45 Menschen können gleichzeitig trainieren

Dort verwandeln Epp und ihre Helfer gerade ein 60 und ein 100 Quadratmeter großes Zimmer in Kursräume. Bis zu 45 Menschen können dort gleichzeitig für Übungen zusammenkommen. Vorhänge mit Mandalas darauf und eingewebtem Rosenquarz sollen vor die große Fensterfront. Im geräumigen Flur soll ein Platz für Austausch und Tee trinken mit indischen Sitzpolstern entstehen, erzählt Epp.

Ananda Yoga Haus ist wieder zurück in Kempten (von links): Jennifer Immler, Daniela Fischer, Lisa Hengeler, Jan Schmidbauer, Katja Epp (Leiterin Ananda Yoga Haus), Pia Flake, Lena Weinert, Christiane Wolfmaier und Ani Schrenk. Foto: Martina Diemand

Mit ihrem 15-köpfigen Trainer-Team bietet sie Kurse in Hatha, Yin und Vinyasa Yoga an. Also von dynamisch, fließend bis hin zu statisch, kraftvoll, erklärt sie: „Ich finde über Techniken aus dem Yoga eine Verbindung zu mir selbst.“ Spezielle Angebote soll es unter anderem für Kinder, Schwangere und Senioren geben. Außerdem will Epp neben den klassischen 90 Minuten auch einen Kurs starten, bei dem Menschen während ihrer Mittagspause für 45 Minuten Entspannung und Bewegung finden. Zur Eröffnung findet ein Tag der offenen Tür mit Mantra-Konzert am Samstag, 1. November, statt.

Reformer-Pilates in Kempten

Patrizia Baston unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler bereits in ihrem neuen Power-Reformer-Studio in der Sandstraße 10. Vor knapp zwei Jahren machte sich die Pilates-Lehrerin in Kempten selbstständig und hat sich nun vergrößert. Neun statt zuvor sechs Sportlerinnen können jetzt gleichzeitig auf den Reformern trainieren – einem Gerät mit Federn, Seilen, Bügeln, Hanteln und beweglichem Schlitten.

Weltweiter Trend um die Sportart entwickelt

In den vergangenen Monaten hat sich ein weltweiter Trend um die Sportart entwickelt – sogar Profi-Sportler wie Fußballer Cristiano Ronaldo machen die Übungen. „Als ich gestartet bin, kannte in Kempten kaum jemand Reformer Pilates“, erzählt Baston. Mittlerweile seien ihre Kurse weit im Voraus ausgebucht. Das soll sich durch den Umzug entspannen. Außerdem gehören mittlerweile fünf Trainerinnen zum Team, weitere bildet Baston gerade aus. Das besondere an dem Sport: Stabilität, Balance, Koordination, Kraft und Außerdauer werden gleichermaßen trainiert.

Besonders bei gesundheitsbewussten Frauen sei Reformer Pilates bereits beliebt. Baston zeigt: „Meine Kundinnen sind zwischen 18 und 70 Jahre alt. Das zeigt, dass Reformer Pilates mehr ist als nur ein Internet-Trend.“ Sie selbst begann in ihrem früheren Wohnort Frankfurt mit Pilates und absolvierte ihre Trainer-Ausbildung spezialisiert auf Reformer im Jahr 2022 in London, erzählt Baston.